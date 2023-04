Phu Yen, Vietnam (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam sostuvo un encuentro con las autoridades de la provincia central de Phu Yen sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ).En la misma ocasión, representantes de la cartera realizaron una inspección en el puerto pesquero de Dong Tac, en la ciudad de Tuy Hoa, a ce rca de las labores concernientes y también el control de entrada y salida de buques en el muelle.Según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia, se han manejado 50 casos con supuestos signos de violación de las normas relativas.El Comando de la Guardia Fronteriza en la localidad, por su parte, intensifica el monitoreo para asegurar que el cien por ciento de las embarcaciones pesqueras cuenten los documentos completos y equipos técnicos necesarios, antes de faenar en alta mar.De acuerdo con el gobierno provincial, no se ha registrado durante varios años barcos que violen aguas extranjeras. Sin embargo, se reportan aún casos sin mantener la conexión de los dispositivos de monitoreo de cruceros.Por esa razón, es necesario mantener la inspección y aplicación de multas a los casos de infracciones.Según el plan, del 24 al 31 de mayo próximo, un grupo de inspección de la Comisión Europea realizará una visita a Vietnam para averiguar por cuarta vez la implementación de las recomendaciones relativas.En ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural exigió a las localidades adoptar una posición más activa en la implementación de la Decisión del Primer Ministro 81/QD-TTg sobre la promulgación del “Plan de Acción contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, preparándose para trabajar por cuarta ocasión con la Delegación de Inspección de la Comisión Europea".Datos oficiales indican que Phu Yen cuenta hoy con una flota de alrededor de más de mil 900 barcos pesqueros y alrededor de 10 mil 500 personas que se dedican a la pesca.En el primer trimestre de 2023, la explotación de animales acuáticos de la provincia se estimó en 16 mil 644 toneladas, un 0,2 por ciento más que el mismo período de 2022./.