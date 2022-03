Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam , Pham Minh Chinh, exigió la simplificación inmediata de los procedimientos administrativos para la compra de medicamentos contra el COVID-19.Pidió al Ministerio de Salud dar instrucciones y orientaciones para agilizar los trámites administrativos para la compra, basándose en la situación real y las experiencias de otros países para tomar decisiones rápidas sobre la importación y uso de medicamentos contra la enfermedad.El jefe de Gobierno también solicitó mejorar la gestión sobre los precios de los medicamentos, sancionar estrictamente la especulación y el contrabando de drogas, y crear condiciones favorables para que las personas accedan y compren medicinas para el COVID-19.Con anterioridad, los medios locales informaron que cuando el fármaco antiviral Molnupiravir llegó oficialmente a los estantes de las farmacias, no muchas personas pudieron comprarlos, al no cumplir las normas exigidas, como tener certificados de infección o recetas médicas.El epidemiólogo Truong Huu Khanh dijo que pedir recetas médicas antes de vender medicamentos antivirales es correcto, pero esta regla se ha vuelto demasiado burocrática cuando se trata del COVID-19.Explicó que no hay ninguna regulación sobre qué médicos pueden hacer este tipo de recetas. Mientras tanto, será demasiado tarde si la gente tiene que esperar a que las autoridades locales otorguen los certificados a los pacientes, ya que el medicamento solo se usa durante los primeros días de la infección./.