Hanoi (VNA)- El Ministerio de Transporte de Vietnam presentó al primer ministro el borrador de las políticas de inversión en el proyecto del desarrollo de los corredores fluviales y servicios logísticos en la región sureña del país.De esa manera, el proyecto se enfocará en remodelar y mejorar la calidad del corredor fluvial Este- Oeste con una longitud de 197 kilómetros que pasa a los ríos Hau, Tra On, Mang Thit, Co Chien, Tien, Vam Co, Can Ruoc y Soai Rap en las localidades sureñas.Esta vía fluvial garantizará la circulación de los buques autopropulsados de hasta 600 toneladas y los portacontenedores.Por otro lado, el proyecto también remodelará y mejorará el corredor fluvial Norte-Sur con una longitud de 82 kilómetros a través de los ríos de Dong Nai, Nha Be, Long Tau, Dong Tranh, Tac Cua, Go Gia y Thi Vai.Según lo estimado, el proyecto mencionado cuenta con una inversión total de más de mil 739 millones de dólares, incluido un préstamo del Banco Mundial, la asistencia no reembolsable del gobierno australiano y el capital recíproco.El plan se realizará inmediatamente después de la entrada en vigor del acuerdo de financiación, previsto desde finales de 2022 hasta 2027./.