La autopista Trung Luong – My Thuan (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La decisión 287/QD-TTg del Primer Ministro que dio luz verde a la Planificación del delta del Mekong para el período 2021-2030, con una visión a 2050, destaca la importancia del desarrollo de infraestructura. Afirma que la modernización de infraestructura es importante para la renovación del modelo de crecimiento, con especial atención a las obras de transporte, energía, suministro de agua y riego.



Según esa decisión, la red de autopistas de la región en 2030 tendrá una longitud total de aproximadamente mil 166 kilómetros. Debe incluir ejes que unan la región con el sureste del país y promuevan el acceso a puertos marítimos y pasos fronterizos.



Este es un requisito importante para las inversiones viales en la región. En los últimos 20 años, esta zona ha tenido sólo unos 100 kilómetros de carreteras de un total de mil 239 kilómetros del país, o el siete por ciento.



Aceleración de inversiones

Actualmente, el Ministerio de Transporte está implementando un plan de inversión para la construcción de la red de carreteras en el delta del Mekong. A finales de 2025, estarán casi terminados aproximadamente 460 kilómetros de autopistas. En la etapa 2026-2030, se sumarán unos 637 kilómetros adicionales.



Durante una conferencia sobre el delta del Mekong, organizada a finales de junio en la ciudad de Can Tho, el ministro de Planificación e Inversiones, Nguyen Chi Dung, reveló la prioridad que otorgan los organismos competentes a las inversiones en esta región.



Se espera que la inversión total del presupuesto estatal alcance de unos 19,2 mil millones de dólares durante el período 2021-2025 en el delta del Mekong. Además, varias autopistas (Trung Luong-My Thuan-Can Tho, Can Tho-Ca Mau, Chau Doc-Can Tho - Soc Trang), carreteras nacionales y aeropuertos serán completados.



Chi Dung dijo que el delta del Mekong se está enfocando en el desarrollo de infraestructura, especialmente en obras de transporte.



También, señaló grandes desafíos que enfrenta el desarrollo del transporte en el delta del Mekong.



“Creemos que se necesitan carreteras para desarrollar la economía”, reveló el titular y añadió que con una red de carreteras que conecten con el puerto de Tran De, así como con el aeropuerto internacional de Can Tho, el delta del Mekong será un destino favorable, que atraiga grandes inversiones, con suficiente potencial de desarrollo y condiciones.



Vías ferroviarias de alta velocidad



Junto con el desarrollo de carreteras, los expertos insisten en la necesidad de desarrollar vías ferroviarias de alta velocidad que unan Ciudad Ho Chi Minh con la región del delta del Mekong.



Según el economista Tran Du Lich, es necesario construir carreteras que conecten Chau Doc, Ca Mau, Kien Giang con Can Tho, y luego desarrollar vías de ferrocarriles para promover el acceso a Ciudad Ho Chi Minh.



Actualmente, el Ministerio de Transporte está preparando un informe de estudio de prefactibilidad para el proyecto ferroviario Ciudad Ho Chi Minh-Can Tho. La vía férrea debería tener una velocidad de aproximadamente 190 kilómetros por hora para trenes de pasajeros y 120 kilómetros por hora para trenes de mercancías. Acortará el tiempo de Can Tho a Ciudad Ho Chi Minh a solo entre 75 y 80 minutos, en lugar de las tres y cuatro horas de viaje como ahora.



El ferrocarril de alta velocidad Ciudad Ho Chi Minh-Can Tho, cuando esté terminado, podrá transportar una gran cantidad de pasajeros y mercancías. Ayudará a reducir la congestión en las carreteras.



Al concluir la conferencia de promoción de inversiones y planificación del delta del Mekong, el primer ministro Pham Minh Chinh expresó la confianza de que con la firme determinación y los esfuerzos de todo el sistema político y el apoyo de amigos internacionales, el delta del Mekong experimentará un fuerte desarrollo en los próximos tiempos./.