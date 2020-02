Tokio (VNA)- Japón establecerá un marco para trabajar con Malasia en la producción de piezas de aeronaves y la capacitación del personal de la industria de la aviación, su primera cooperación de este tipo en Asia, según fuentes oficiales.

Foto de ilustración (Fuente: AFP/VNA)

Tokio espera firmar un acuerdo con el país sudesteasiático este verano, con el fin de fortalecer los lazos en el creciente mercado de aviones comerciales dentro de la región y ayudar a los pequeños y medianos fabricantes de su nación a expandir sus negocios.La iniciativa tuvo lugar en el contexto en el que el gobierno japonés buscar aumentar el valor de producción de la industria aeronáutica nacional a tres billones de yenes (equivalente a 27 mil millones de dólares) en 2030 mediante el fomento de la colaboración con los países del Sudeste Asiático.Malasia está promoviendo la industria aeronáutica, mientras el mayor fabricante estadounidense de piezas de aeronaves Spirit AeroSystems Inc. y otras empresas en el sector tienen sus bases de producción en esa nación.Los productores japoneses ya han entrado en Malasia, incluidos Imai Aero-Equipment Mfg. Co., Asahi Aero Group Inc. y Wada Aircraft Technology Co.Se prevé que el mercado mundial de aviones comerciales crezca en los próximos 20 años, con la demanda de unas 40 mil aeronaves, de las cuales casi el 40 por ciento estarán en la región de Asia y el Pacífico.Los principales fabricantes de aviones estadounidenses y europeos también están ampliando su producción en Asia./.