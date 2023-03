Yakarta (VNA)- La comunidad mundial ya no teme tanto a la pandemia y la guerra como al cambio climático , que ha aumentado significativamente la frecuencia de los desastres naturales, señaló el presidente Joko Widodo (Jokowi).Al intervenir la víspera en la Reunión de Coordinación sobre Mitigación de Desastres 2023, el mandatario señaló que Indonesia es uno de los tres países más propensos a los desastres.Este país enfrenta no solo los impactos de inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierras, sino también los terremotos, que se vuelven más frecuentes, así como otros desastres naturales y no naturales, remarcó.Por eso, explicó que la preparación y la vigilancia constituyen las claves para enfrentar los desastres naturales Jokowi también enfatizó que todas las partes deben llevar a cabo adecuadamente la gestión previa al desastre, la respuesta de emergencia y posterior al desastre.En la misma ocasión, también instó a todos los gobiernos locales a incluir intentos de mitigación del riesgo de desastres en su plan de desarrollo regional, así como a simplificar aún más las regulaciones sobre el desembolso de ayuda por desastre, para que las víctimas puedan obtener asistencia lo antes posible.Además, alentó a la Agencia Nacional de Búsqueda y Salvamento (Basarnas) a involucrar al público en los intentos de manejo de desastres brindando capacitación en primeros auxilios, especialmente a aquellos que residen en áreas propensas a desastres./.