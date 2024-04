Foto de ilustración. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam Report anunció el top 500 empresas de más rápido crecimiento en Vietnam (FAST500), y el top 10 y el top 5 de empresas que operan en los campos de bienes raíces, construcción y materiales de construcción de 2024.En consecuencia, están presentes en el top 10 del ranking FAST500 los grandes grupos y empresas como Plastic Binh Thuan, HD Securities, Tien Phong Securities, Imedia Technology and Services, SOL E&C Construction Investment, Vitadairy Vietnam, Taseco, Stellapharm y Bee Logistics.Se trata del decimocuarto año consecutivo que se publica la lista FAST500 para encontrar, reconocer y honrar a las empresas que están creciendo con fuerza en la economía vietnamita.Las empresas incluidas en el top 10 y el top 5 de este año son líderes en el sector de construcción y bien raíces que muestra la estable capacidad financiera y la resiliencia al enfrentar las dificultades del mercado.Vu Dang Vinh, director general de Vietnam Report, dijo que frente a los “vientos en contra”, en los últimos tiempos, la situación de producción y negocios de las empresas vietnamitas ha sido algo sombría frente a la debilidad de la demanda agregada tanto a nivel interno como externo.Los resultados de la encuesta de Vietnam Report muestran que el 51,7% de las empresas FASTA500 dijeron que no completaron sus planes de ingresos, mientras que el 46,7% no alcanzaron el nivel de ganancias establecido en 2023.Sobre la perspectiva de crecimiento de las empresas, observó, es difícil cambiar inmediatamente la situación, sin embargo, 2024 será una “trampolín” para que el mercado restablezca gradualmente la confianza, las empresas superen gradualmente los desafíos, las fuerzas impulsoras de la recuperación se vuelvan más claras y las oportunidades se recreen.En el marco del acto de anuncio, Vietnam Report estudió y publicó el informe bilingüe de Crecimiento Económico de Vietnam 2024 con el tema “Reconstruir la competitividad para buscar oportunidades de crecimiento”./.