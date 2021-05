Los participantes ofrecen ofrenda floral a los mártires (Foto: VNA)

Dien Bien, Vietnam (VNA)- Jóvenes vietnamitas realizaron ofrendas de incienso en el cementerio de mártires A1, en la provincia norvietnamita de Dien Bien, en conmemoración del aniversario 67 de la gloriosa victoria de la batalla Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954).En el acto anoche, más de un centenar de jóvenes que representan a la juventud de Dien Bien, así como representantes de los departamentos, sectores y colectivos en la localidad también colocaron ofrendas florales y encendieron velas para enaltecer a los combatientes caídos por la independencia de la nación.La actividad demuestra la gratitud del pueblo vietnamita, en general, y de la juventud de Dien Bien, en particular, hacia los héroes que lucharon por la libertad nacional.En la ocasión, los jóvenes se comprometieron a fortalecer la solidaridad y promover las tradiciones heroicas de Dien Bien, además de contribuir activamente a la formación de los valores de la juventud de Vietnam en el nuevo periodo, así como a la construcción y protección de la Patria.Construido en 1958, el cementerio de mártires A1 se ubica a unos 100 metros al sur de la histórica colina A1 y alberga 645 tumbas, entre ellas sólo cuatro dotadas de estelas con los nombres completos de los héroes To Vinh Dien, Be Van Dan, Phan Dinh Giot y Tran Can./.