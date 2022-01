Hanoi (VNA)- El Instituto Francés en Vietnam -L'Espace lanzó un concurso de escritura titulado “Amo el Tet (Año Nuevo Lunar)”, con motivo del lanzamiento de un libro bilingüe vietnamita-francés del mismo nombre, según fuentes oficiales.La competencia está abierta a menores de 14 años de edad, con obras sobre el amor en la festividad del Tet en diversas formas como prosa, poesía, pinturas, entre otras, en vietnamita o francés.Para participar, cada concursante puede enviar múltiples trabajos al mismo tiempo y elegir entre uno o más de los siguientes formatos: dibujo en papel A4, realización de un video de hasta dos minutos, y prosa o poesía, de menos de 500 palabras, y enviarlos antes del 15 de enero a través de la dirección de correo electrónico del comité organizador: mediatheque@ifv.vn.Las mejores obras recibirán obsequios del comité organizador, así como también permitirán que el Instituto Francés en Vietnam utilice sus trabajos con fines promocionales no comerciales.La ceremonia de premiación tendrá lugar en el lanzamiento del libro “Amo el Tet ” el 22 de enero en Hanoi.El certamen es parte de la Noche de Lectura 2022 con el tema: "Let’s love always! Let’s love again!"./.