Las comunidades religiosas acompañan a la nación (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam considera la libertad de religión como una manifestación de los derechos humanos. Las políticas y directrices del país se han adoptado para garantizar el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a practicar sus creencias.La religión es vista culturalmente como un producto creativo de la humanidad. Muchos valores éticos de la religión, que son humanos y cercanos a las normas étnicas de una humanidad progresiva, se difunden en Vietnam.La historia de este país muestra que los seguidores de diferentes religiones han acompañado a la nación en la construcción y defensa del país. Los religiosos eran compañeros de los comunistas en su lucha contra la opresión y la injusticia para lograr la independencia de la nación. Ahora están haciendo importantes contribuciones a la construcción nacional.Vietnam es un país donde existen muchas creencias y religiones, incluidas las difundidas desde el extranjero, como el budismo, el catolicismo, el cristianismo y el islamismo, y las nacionales, como el caodaísmo y el hoahaoismo.Aunque la creencia y la adoración de los practicantes son diferentes de una religión a otra, los seguidores religiosos de toda la nación comparten un espíritu y un patriotismo nacional comunes.El espíritu nacional ha estado en todos los vietnamitas, independientemente de su creencia o religión. Cada vez que la Patria está en peligro, ese espíritu se eleva. Los seguidores religiosos se unieron al país en su lucha por la independencia nacional y la libertad sin la cual no se podría alcanzar la libertad de religión. Esta lucha unificó a los practicantes de diferentes religiones con toda la nación.Actualmente, el país indochino tiene 39 organizaciones religiosas de 14 religiones reconocidas y autorizadas por el estado.Estas organizaciones tienen un total de 28 mil lugares de culto con casi 25 millones de seguidores, que representan alrededor del 27 por ciento de la población. Anualmente, hay alrededor de ocho mil 500 festivales religiosos a nivel nacional y local.Las organizaciones religiosas en Vietnam son alentadas y facilitadas a participar en actividades de salud, culturales, sociales y humanitarias a través de las cuales pueden hacer contribuciones para construir y desarrollar el país.No tiene fundamento decir que en Vietnam la libertad de religión es solo sobre el papel y no es práctica. Esta es una visión unilateral, no objetiva y despiadada sobre las religiones y creencias en Vietnam.El Estado de Vietnam ha hecho todos los esfuerzos para garantizar la igualdad en su política de libertad de religión con tres principios básicos: igualdad en las creencias, igualdad en los derechos y obligaciones (obligaciones de la religión y obligaciones de los ciudadanos) e igualdad ante la ley.La libertad de religión y creencias en Vietnam se coloca en armonía con los elementos históricos y culturales en asociación con el mantenimiento de la seguridad nacional y la soberanía./.