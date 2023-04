Hanoi (VNA)- El desarrollo de dispositivos electrónicos inteligentes ha creado nuevos hábitos de lectura. En lugar de llevar libros a todas partes para leer en su tiempo libre, muchas personas han pasado a leer libros digitales (ebooks) o leer en línea. La conveniencia de estas aplicaciones ha abierto una nueva tendencia y ha extendido el movimiento de lectura en Vietnam En su tiempo libre, Nguyen Thi Oanh, una guardia de seguridad en el distrito de Hoan Kiem, Hanói, a menudo abre su teléfono para leer cuentos, artículos en prosa o noticias de prensa. Esta actividad no solo la ayuda a actualizarse y adquirir nuevos conocimientos, sino también hace menos aburrido su trabajo. En casa, mantiene el hábito al leer junto con sus hijos, puesto que, según su opinión, para que los niños sean apasionados y amen la lectura, los padres deben ser modelos a seguir. La mujer compartió: “Cuando tengo tiempo libre en mi turno laboral, leo periódicos online para obtener noticias sobre educación y salud. Pero cuando llego a casa por la noche, leo libros con mis hijos. También me encanta comprar libros para mis niños, principalmente sobre ciencia y naturaleza”.Según la Voz de Vietnam, leer en dispositivos electrónicos inteligentes como teléfonos y tabletas se ha hecho cada vez más popular en los últimos años. En cualquier momento, como al esperar un autobús, moverse entre lugares o durante un descanso entre turnos de trabajo, las personas sólo necesitan realizar unos simples pasos para acceder a fuentes ilimitadas de libros o noticias.Nguyen Minh Hang, residente en el distrito de Dong Da, Hanoi, dijo que los libros digitales no sólo son convenientes para los usuarios, sino que también ayudan a ahorrar dinero en costos de compra, especialmente para estudiantes y personas de bajos ingresos.“Cuando estoy en el autobús, tengo el teléfono en la mano. Por eso, es más conveniente el ebook. Dependiendo de los diferentes usos, propósitos y contextos, yo elegiré siempre la forma de lectura más adecuada”, expresó.Poniéndose al día con las nuevas tendencias y hábitos de lectura, en los últimos años, el Día del Libro de Vietnam, que se celebra anualmente en el día 21 de abril en la plataforma Book365.vn, ha facilitado a los participantes la búsqueda de sus obras favoritas en miles de títulos. Además, ha brindado al público la oportunidad de participar en seminarios científicos sobre el desarrollo de la cultura de lectura en la era de transformación digital, escuchar a los oradores presentar nuevos libros e interactuar con sus escritores favoritos.Nguyen Nguyen, jefe del Departamento de Publicación, Impresión y Distribución, adscrito al Ministerio de Información y Comunicación, y vicepresidente de la Asociación de Publicaciones de Vietnam, dijo lo siguiente: “Creo que los libros digitales son una tendencia inevitable en la era tecnológica actual. Estamos haciendo la transformación digital y construyendo una economía digital, está claro que cada campo debe transformarse. En los últimos años, la tasa de desarrollo de los libros digitales ha sido muy alta en países con una edición electrónica desarrollada. Muchos de ellos cuentan con un índice de crecimiento superior al 20%. Diversas editoriales se han dado cuenta del importante significado de este tipo de libro, por lo que han realizado cambios drásticos tanto en el proceso editorial como en sus actividades de gestión. Confío en que la tendencia de los ebooks irá aún más lejos”.Una característica especial de los libros digitales es que los lectores pueden opinar, comentar y calificar las obras que han leído. También pueden presentar sus libros favoritos en las redes sociales, a través de concursos para encontrar embajadores de la cultura lectora o programas propios de las editoriales. En la plataforma Book365.vn, hay una sección para este fin.Pham Quoc Hung, director del Departamento de Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, dio a conocer que cada vez más estudiantes participan en programas de presentación de libros. Estos jóvenes expresan libremente sus opiniones y sentimientos sobre sus libros favoritos y eso ha ampliado el movimiento lector en la comunidad.“El pasado año participaron más de un millón de estudiantes en esta iniciativa. Este 2023, creemos que este número será más alto, de manera que la cultura de la lectura se difunde ampliamente entre los jóvenes, ayudándoles a adquirir más conocimientos y habilidades”, manifestó.Con solo unos clicks, los lectores pueden acceder a un sinfín de libros digitales y expresar libremente sus opiniones y comentarios sobre los que están leyendo, además de intercambiar fácilmente con sus escritores favoritos. Esto hace que el movimiento de lectura se vaya extendiendo cada vez más en Vietnam./.