Hanoi (VNA)- En los últimos cuatro años, las provincias y ciudades costeras de Vietnam han implementado medidas más estrictas para prevenir y combatir la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada.Desde que la Comisión Europea impuso la “ tarjeta amarilla ” al sector pesquero nacional, la provincia sureña de Soc Trang en el delta del Mekong estableció un comité directivo y grupos de inspección en los puertos, en pos de ayudar a los pescadores a comprender mejor las regulaciones de prevención de ese fenómeno.La localidad inspeccionó periódicamente los documentos legales y el equipo necesario de los pesqueros antes de permitirles navegar en alta mar.Al igual que Soc Trang, otras provincias como Ca Mau y Kien Giang también han puesto en marcha medidas para mejorar la conciencia de los pescadores locales sobre el desarrollo sostenible de sus actividades en alta mar.Las autoridades de la provincia de Ca Mau incluso negaron a conceder licencias de pesca a los barcos que reincidieran en sus violaciones, y no permitieron que sus propietarios disfruten de las políticas estatales de apoyo.En realidad, esos esfuerzos también tienen como objetivo proteger la vida de los pescadores en el mar e impulsar el desarrollo sostenible de este sector./.