Kuala Lumpur (VNA) - El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, reiteró su intención de dimitir a fin de este año, pero solo después de que su país organice la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad (Fuente: Tehrantimes)

La coalición gobernante Pakatan Harapan (PH) acordó unánimemente ese plan en una reunión del viernes, a la que asistió Anwar Ibrahim, quien se espera que suceda a Mahathir.“Hemos discutido extensamente el futuro de la coalición. Hubo dos opiniones, pero al final, todo me quedó a mí”, dijo Mahathir a los periodistas.Sin embargo, Mahathir no se comprometió a una cita concreta, dejando a los observadores especulando que la transición del poder podría no ocurrir inmediatamente después de la conclusión del APEC.Mahathir llevó a la coalición PH a una victoria sorprendente en las elecciones generales de mayo de 2018./.