Berlín (VNA)- El historiador alemán Bernd Greiner calificó como un terrible crimen de guerra la masacre de My Lai cometida por las tropas estadounidenses en la aldea de Son My, en la provincia vietnamita de Quang Nam, en marzo de 1968, en la cual cientos de mujeres, ancianos y niños fueron asesinados.Así lo valoró el experto en un artículo sobre esta masacre publicado el 28 de marzo por la radio de Alemania Deutshlandfunk.Según la fuente, a finales de 1965, alrededor de 100 mil soldados estadounidenses estaban estacionados en Vietnam del Sur, y en 1968 incluso más de medio millón en ocasiones, para luchar contra el ejército de Vietnam El 16 de marzo de 1968, los soldados de la Compañía Charlie partieron en una misión bajo el mando del teniente William Calley. Su destino era el pueblo de My Lai.En la madrugada, se subieron a helicópteros hacia My Lai, donde recibieron la orden de “disparar a todo lo que se mueva” incluidos hombres, mujeres, niños o ganado. Hasta 504 personas sin armas fueron asesinadas.Según el historiador Bernd Greiner, hubo decenas de otras masacres, no necesariamente en la escala de My Lai, pero si nos fijamos en el número de víctimas, según una estimación conservadora, suman alrededor de 10 mil víctimas.“Nunca será posible determinar exactamente cuántas víctimas resultaron realmente heridas o murieron como resultado de estos ataques”, dijo.La radio alemana también informó sobre soldados que participaron en la masacre de My Lai, incluidos los que, tras regresar a Estados Unidos, se convirtieron en periodistas que escribieron cartas al Presidente, al Ministro de Defensa y al Comandante del Ejército.El ejército de Estados Unidos también abrió una investigación interna, pero aún buscó ocultar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam. Además, hubo soldados que sufrieron un colapso mental después de la guerra, porque al llegar a Vietnam, todavía eran personas que no sabían nada de la guerra, pero al regresar se habían convertido en asesinos.El 29 de marzo de 1971, el Tribunal Militar condenó a William Calley por el homicidio intencional de 22 civiles y el intento de asesinato de un niño de dos años. No obstante, el entonces presidente Richard Nixon finalmente indultó a Calley en 1974./.