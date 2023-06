El portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, To An Xo. (Fuente: VNA)

Las fuerzas funcionales movilizados para buscar los delincuentes. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Los recientes ataques ocurridos el 11 de junio en el distrito de Cu Kuin, en la provincia altiplana de Dak Lak, que cobraron la vida a nueve personas de la localidad, son acciones organizadas, bárbaras e inhumanas, dijo el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam , To An Xo.El oficial informó a la prensa sobre los resultados de la investigación y la declaración inicial de varios sujetos que realizaron ataques con armas contra las sedes de los Comités Populares de las comunas de Ea Tieu y Ea Ktur, distrito de Cu Kuin.Según la declaración inicial, estos sujetos recibieron instrucciones de encontrarse con funcionarios públicos y policías comunales, con la intención de matarlos y robarles sus bienes y armas.El hecho muestra gran barbarismo y extrema peligrosidad, por sus consecuencias especialmente graves y la generación de inseguridad y desorden en la localidad, señaló, y agregó que esos actos deben condenarse con fuerza y resolverse de manera estricta ante la ley.Inmediatamente después de lo ocurrido, precisó, el viceprimer ministro Tran Luu Quang dirigió directamente la solución del caso, incluida la implementación de regímenes y políticas hacia los funcionarios y policías fallecidos y heridos. Se decidió entregar el certificado de “Méritos con la Patria” a los seis fallecidos.Hasta el momento, informó, las fuerzas policiales y las unidades competentes, con el apoyo de los pobladores locales, detuvieron a 46 sujetos.Para controlar la situación en la localidad, el ministro de Seguridad Pública, To Lam y el viceministro Luong Tam Quang ordenaron aplicar las medidas necesarias para arrestar a todos los involucrados escondidos, incautar todas las armas y materiales explosivos, así como garantizar la seguridad absoluta de los pobladores y las fuerzas participantes en la búsqueda.Además, pidieron adoptar soluciones sincrónicas para evitar casos similares, y preparar fuerzas y medios para resolver las situaciones complicadas que surjan.El Ministerio de Seguridad Pública exhortó a quienes permanecen escondidos a entregarse pronto para ganar la indulgencia plenaria.También, pidió a los pobladores locales notificar a las autoridades si detectan personas sospechosas, tomar cautela ante los argumentos tergiversadores de las fuerzas hostiles y adoptar medidas proactivas para garantizar la seguridad mientras las fuerzas funcionales continúan buscando a los escondidos.En la madrugada del 11 de junio, un grupo de personas no identificadas usó armas para atacar las sedes del Comité Popular en las comunas de Ea Tieu y Ea Ktur, matando e hiriendo a policías, funcionarios comunales y residentes locales. Los sujetos lanzaron cócteles molotov para incendiar los comités populares. Nueve personas, incluidos el Secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la comuna de Ea Ktur, el Presidente del Comité Popular de la comuna de Ea Tieu, cuatro policías y tres lugareños perdieron la vida./.