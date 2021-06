El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam aspira a estrechar la cooperación con las agencias relevantes de Indonesia para profundizar aún más la asociación estratégica entre ambos países y garantizar la seguridad nacional de cada parte, por la paz, estabilidad y prosperidad en la región y el mundo.



El miembro del Buró Político y jefe de la mencionada cartera vietnamita, general To Lam, reiteró tal manifestación durante sus conversaciones la víspera en Hanoi con el nuevo embajador de Yakarta acreditado aquí, Denny Abdi.



El ministro declaró que en 2020, Vietnam cooperó estrechamente con los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluido Indonesia, para cumplir sus funciones como presidente rotativo de la agrupación y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la promoción de los objetivos regionales frente a los desafíos, especialmente la pandemia de COVID-19.



En particular, hizo hincapié en el desarrollo de la cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y las agencias pertinentes de Indonesia mediante el intercambio de delegaciones de alto nivel y de información sobre la prevención y el control de delitos transnacionales.



La cartera del país indochino y la Policía Nacional de Indonesia establecieron un mecanismo de diálogo de seguridad a nivel viceministerial, repasó, al reafirmar la disposición de cooperar y crear condiciones favorables para que Denny Abdi cumpla con las misiones asignadas.

Por su parte, el diplomático indonesio se comprometió a esforzarse para contribuir a consolidar la tradicional y amplia colaboración bilateral, y también mostró su esperanza en una mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad de los países en el futuro./.