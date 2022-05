Hanoi (VNA)- El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Hong Dien, reafirmó hoy que la Asamblea Nacional acabó de decidir suspender, no eliminar, el proyecto de energía nuclear de Ninh Thuan, por lo que no hay base para cancelar la planificación.Tal afirmación fue dada a conocer por Hong Dien al aclarecer las preguntas de los diputados de Dang My Huong (Ninh Thuan) y Truong Trong Nghia (Ciudad Ho Chi Minh) sobre la cancelación de la planificación del sitio para construir la central nuclear en la provincia central de Ninh Thuan.Según el Titular, el sitio planificado fue estudiado de manera cuidadosa por los socios, el sector de Industria y Comercio y las ramas concernientes, y coincidieron en que Ninh Thuan es el lugar más adecuado para el desarrollo de energía nuclear El ministro dijo que la cartera propuso al Gobierno que el mundo había vuelto a la energía nuclear para cumplir con los compromisos de la COP 26 sobre el desarrollo de las energías limpias. Por lo tanto, añadió, es necesario desarrollar las energías renovables y tener en cuenta la energía nuclear.Informó que Estados Unidos y Alemania iniciaron hace tres años el proceso de reducción de la energía nuclear, pero hasta ahora, estos dos países tienen que construir una hoja de ruta para desarrollar más la energía nuclear como base para el desarrollo, la explotación y desarrollo de energías renovables.En este contexto, aseveró, debemos esperar a que las autoridades competentes decidan sobre el desarrollo de la energía nuclear./.