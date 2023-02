Socoristas vietnamitas en un edificio derrumbado en la ciudad de Adiyaman (Foto: VNA)

Hatay, Turquía (VNA) El equipo de rescate del Ministerio de Defensa de Vietnam entregó cerca de 25 toneladas de artículos de ayuda, incluidos raciones de previsión, arroz, leche, equipos médicos y otras necesidades, a autoridades de Turquía.En el acto, el General de División Pham Van Ty , jefe de la delegación militar de búsqueda y recate, afirmó que los bienes de asistencia representan el afecto del pueblo y el Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam dedicado al pueblo y el país turco ante sus grandes pérdidas de personas y materias causadas por el reciente terremoto.Confió en que el pueblo de Turquía supere pronto las consecuencias de este desastre natural.En nombre de la parte turca, el embajador Hakan Cakil, represente de la Cancillería de Turquía en Hatay, expresó su profunda gratitud por el apoyo del Ejército Popular de Vietnam y confirmó que estos regalos prácticos contribuirán a ayudar al pueblo turco a superar las dificultades y pérdidas.En particular, los suministros médicos donados por la parte vietnamita se entregarán rápidamente a los hospitales locales y centros de apoyo médico para atender la emergencia y tratamiento de pacientes, dijo.Por otra parte, el embajador de Vietnam en Turquía, Do Son Hai, aseveró que las labores de rescate y socorro de las dos brigadas vietnamitas enviadas por los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa fueron reconocidas y acogidas con beneplácito del gobierno y pueblo local, así como de equipos de salvamente internacionales.El embajador Do Son Hai destacó la importancia diplomática de esta misión humanitaria, concretando así las políticas y lineamientos del Partido y el Estado de que Vietnam es miembro responsable de la comunidad internacional.Hatay se convirtió en una de las zonas más golpeadas por el mortal terremoto del 6 de febrero. Junto con Kahramanmaras, estas son las dos únicas provincias de Turquía que aún mantienen labores de rescate.Hasta el 20 de febrero, las fuerzas de salvamento y rescate del Ejército Popular de Vietnam realizaron tareas de búsqueda en 31 sitios de Antioquía, lo cual ayudó a Turquía a identificar 15 lugares con víctimas a causa del sismo, incluidos dos con signos de vida./.