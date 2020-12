Hanoi (VNA)- En las misiones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, las mujeres oficiales constituyen un puente para generar la confianza en las comunidades locales, ayudando así a prevenir y reducir los conflictos.

Do Thi Hang Nga (Fuente:Internet)

Vietnam cuenta ahora con muchas mujeres oficiales en esta actividad, como una confirmación ante el mundo de sus compromisos con la igualdad de género.



Hace dos años, la teniente coronel Do Thi Hang Nga fue enviada a la Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur. En aquel momento, fue la primera mujer oficial en Vietnam en aceptar esta asignación.

"El jefe de la misión me facilitó trabajar en la oficina, en lugar de patrullar como los hombres. Aún así, eso no significa que nuestro trabajo no sea agotador y sin peligro. Toda la presión y las dificultades tenemos que superarlas igual que los varones", subrayó Hang Nga.



Hasta el momento, Vietnam ha enviado a tres mujeres oficiales a puestos individuales, junto con otras docenas de médicas y enfermeras en los hospitales de campaña en las Misiones de Mantenimiento de la Paz, lo que representa el 17 por ciento del total, muy superior al nivel exigido por las Naciones Unidas.

Al superar las dificultades tanto en la vida como en la seguridad, las oficiales vietnamitas no solo hacen bien su trabajo, sino que también contribuyen a la comunidad local.

A su vez, Caitlin Wiesen, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Vietnam, subrayó que el terreno de las misiones es diverso y las mujeres juegan un papel importante en todos los aspectos de la paz en esas áreas.

Añadió que ña proporción alta de féminas vietnamitas en las Misiones de Mantenimiento de la Paz demuestra fuertemente el compromiso del país con la igualdad de género. No solo completan sus tareas, sino que inspiran los valores vietnamitas a los amigos internacionales.



El octubre pasado, se cumplió el 20 aniversario de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad. En el futuro, Vietnam junto con los países y organizaciones de todo el mundo seguirá realizando iniciativas y contribuciones para promover la participación de las mujeres en las fuerzas de mantenimiento de la paz./.