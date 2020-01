Murió perturbador en comuna suburbana de Hanoi con una granada en su mano, confirma policía

Le Dinh Kinh, uno de los alborotadores en el caso de alteración del orden público en la comuna de Dong Tam, en el distrito de My Duc, en esta capital, murió con una granada en su mano, afirmó hoy To An Xo, jefe de la Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.