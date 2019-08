El festival Roya Haji se lleva a cabo durante tres días a partir del día 10 de décimo mes según el calendario islámico (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- Más de 17 mil habitantes islámicos de la etnia Cham que residen en esta provincia survietnamita celebran estos días su festival tradicional de Roya Haji, uno de los festejos más importantes de esta comunidad.De acuerdo con el jefe de la Comisión Representante de los Musulmanes de An Giang, Haji Jacky, el festival Roya Haji se lleva a cabo durante tres días a partir del día 10 de décimo mes según el calendario islámico, coincidiendo del 9 al 11 de este mes del calendario gregoriano.En la ocasión, reveló, los Cham posponen su trabajo para decorar sus viviendas y celebrar el festival, especialmente los ricos realizan el ritual Kurbal Bayram, en el cual compran carne de vacas, cabras y ovejas para regalarlas a sus vecinos y las personas más pobres.Particularmente, se trata del primer año en que las autoridades provinciales organizan una reunión antes del festival con los dignatarios y lugareños destacados de Cham, a la vez que realizan visitas y entregan regalos a los Cham con escasez de recursos económicos, destacó Haji Jacky.También confirmó que con el precepto “buena vida cívica y religiosa”, los Cham de An Giang promueven el patriotismo y la solidaridad y practican la doctrina islámica ligada con el pensamiento y el estilo de Ho Chi Minh, contribuyendo a la construcción nacional.En la actualidad, 17 mil musulmanes en An Giang ganan la vida principalmente a través de negocios y crianza de vacas y cabras, junto con la agricultura.-VNA