Poster de Huong Ga.

Hanoi (VNA)- El proveedor de servicios de contenidos audiovisuales Netflix añadirá en febrero ocho nuevas películas vietnamitas a sus ofertas de video streaming, ampliando así la cooperación con el estudio TFILM de la nación indochina.Según informó el periódico electrónico Nhan Dan, entre esos filmes figuran los titulados Cho em den ngay mai (Hasta ti), Am muu giay got nhon (Cómo luchar en tacones de seis pulgadas), Ngay mai Mai cuoi (Mañana se casa Mai), Huong Ga y Ve que an Tet.La incorporación de estas películas al catálogo de Netflix elevan a 27 el número de productos cinematográficos vietnamitas contratados por esa compañía, en varios géneros, tales como romántico, comedia, acción, terror y aventura.De acuerdo con el administrador de contenidos de Netflix en el sudeste asiático, Raphael Phang, la inclusión de películas vietnamitas acerca los contenidos a la audiencia de la región. Este hecho también forma parte del compromiso de ofrecer contenidos de alta calidad e historias de interés para los usuarios.Netflix, una plataforma de video en línea bien conocido en todo el mundo, cuenta con 167 millones de suscriptores en más de 190 países y programas de televisión, documentales y películas de varios géneros e idiomas./.