La cantidad de remesas a Vietnam desde 1993 hasta finales de 2022 alcanzó más de 190 mil millones de dólares, casi igual al valor de IED desembolsado en el mismo periodo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Ley de Tierras (enmendada), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, incentivará el flujo de remesas que repercute en el sector inmobiliario del país, según expertos.Phan Duc Hieu, miembro permanente de la Comisión de Asuntos Económicos de la AN, dijo que la nueva legislación estipula la ampliación de los derechos de los usuarios de la tierra al grupo de personas que son vietnamitas y conciudadanos residentes en el exterior, lo cual concuerda con la política del Partido y del Estado de tratar a los pobladores independientemente de su lugar de residencia.Esta política no sólo responde a las aspiraciones de los vietnamitas en el extranjero que quieren permanecer cerca de su Patria, sino que también contribuye a movilizar recursos de inversión para el país, subrayó.Troy Griffiths, subdirector general del proveedor de servicios inmobiliarios Savills Vietnam, comentó que la enmienda ofrecerá más oportunidades de inversión al grupo de compradores connacionales de bienes raíces que viven en ultramar y, por ende, un gran potencial para el mercado.En el pasado, los vietnamitas en el extranjero que querían invertir en la Patria tenían que recurrir a familiares o parientes, lo que ha generado muchas disputas innecesarias en términos de legalidad, explicó.Sin embargo, con la nueva ley, ese problema se solucionará, creando condiciones más favorables para la inversión y minimizando la posibilidad de riesgos entre las partes involucradas, analizó.Griffiths afirmó que actualmente muchos vietnamitas mayores, que han emigrado al extranjero hace mucho tiempo y tienen una cierta cantidad de activos, consideran invertir nuevamente en Vietnam, y muchos de ellos incluso desean regresar a la Patria.Además, los coterráneos que trabajan en el extranjero quieren acumular activos para comprar bienes raíces en Vietnam, destacó.Los datos del Comité Estatal para los Vietnamitas en Ultramar muestran que alrededor de seis millones de connacionales viven, trabajan y estudian actualmente en 130 países y territorios, de los cuales, más del 80% se encuentran en naciones desarrolladas.La cantidad de remesas a Vietnam desde 1993 hasta finales de 2022 alcanzó más de 190 mil millones de dólares, casi igual al valor de IED desembolsado en el mismo periodo.Entre los países emisores de remesas a Vietnam cada año, Estados Unidos lidera la lista porque alberga el mayor número de inmigrantes de la nación indochina; seguido de Reino Unido, Australia y Canadá.En términos de remesas procedentes de mercados receptores de mano de obra vietnamita, se destacan Japón, Corea del Sur y Taiwán (China).Según estadísticas del Instituto Central de Gestión Económica, en 2016 alrededor del 15-20% de ese recurso se invirtió directamente en bienes raíces.En los últimos tiempos, esta fuente de capital también ha registrado una transición de la inversión directa en bienes inmobiliarios a la expansión de negocios por parte de pequeñas y medianas empresas.No sólo el Banco Mundial sino muchas otras organizaciones internacionales predicen que las remesas a Vietnam seguirán aumentando en el futuro./.