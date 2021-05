El viceprimer ministro Pham Binh Minh envía mensaje a una reunión del Consejo de Seguridad (Fuente: VNA)

Nueva York (VNA) - Al ejercer por segunda vez la Presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en abril, Vietnam ha demostrado con éxito su papel de liderazgo dentro del principal órgano de la mayor organización multilateral.



Vietnam marcó otro hito en la historia de la diplomacia del país tras concluir el mes de Presidencia del Consejo de Seguridad durante su mandato como miembro no permanente de la ONU para 2020-2021.



Las miradas de felicitación, gestos de aprobación y comentarios elogiosos de muchos estados evidenciaron el desempeño exitoso de Hanoi en ese cargo.

La reunión de balance sobre el mes de presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU de Vietnam (Fuente: VNA)

El embajador Olof Skoog, jefe de la misión permanente de la Unión Europea (UE) ante la ONU, valoró los principales temas que propuso Vietnam en abril como presidente del Consejo de Seguridad, especialmente la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales, y la diplomacia de reconciliación y el fomento de la confianza.



Destacó el enfoque de Vietnam en el fomento de la confianza, el cual ayuda a buscar el apoyo de otros países en la promoción de la agenda del Consejo de Seguridad.



Es claro de que Vietnam no ha logrado fácilmente tal éxito en el Consejo de Seguridad, el órgano encargado de mantener la paz y seguridad internacionales, en el contexto de la propagación de la pandemia del COVID-19, la escalada de los conflictos y la crisis política en Myanmar, un miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la cual Vietnam es también parte.



Tres sesiones de alto nivel propuestas y presididas por Vietnam sobre la “Promoción de la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales”, la “Acción contra las minas” y la “Protección de la infraestructura esencial para la vida de las personas en zonas de conflicto” han tenido una gran resonancia entre la comunidad internacional y recibieron el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad, los cuales adoptaron por unanimidad dos Declaraciones Presidenciales y una Resolución.

El 19 de abril el presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, dirigió el evento más importante durante el mes al frente del Consejo de Seguridad, un debate sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales, en el cual Hanoi ratificó su firme compromiso con los esfuerzos por construir la confianza y el diálogo y actuar como un puente para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos mundiales a través de la Carta de la ONU, el derecho internacional y una colaboración cada vez más estrecha entre la máxima organización mundial y otras agrupaciones y mecanismos multilaterales.

Representantes de estados miembros de la ONU asisten a la reunión (Fuente: VNA)



Como único representante de la ASEAN en el Consejo de Seguridad, Vietnam destacó el espíritu del bloque, haciendo reconocer al secretario general de la ONU, António Guterres, la importancia de la agrupación del Sudeste Asiático en la diplomacia de reconciliación, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz internacional.



Los frutos de la asociación entre la ONU y las organizaciones regionales se pueden ver en muchas áreas: desde la reconciliación, la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la paz hasta la protección de los derechos humanos y la respuesta al cambio climático y la prevención de la pandemia del COVID-19.



Por lo tanto, Guterres saludó la iniciativa de Vietnam de elevar esta cooperación a un nuevo nivel, promoviendo aún más el multilateralismo, y al mismo tiempo, se comprometió a apoyar su propuesta de fomentar la confianza y el diálogo en la prevención y solución de conflictos, a pesar de los desafíos planteados por el impacto del COVID-19.



Representantes diplomáticos de países y bloques regionales ante la ONU y altos funcionarios de la mayor organización mundial destacaron las iniciativas de Vietnam en calidad de presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de abril.



Muchos calificaron de oportuna y práctica la organización del debate abierto sobre la promoción de la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales, presidido por el presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, en el contexto de numerosos conflictos prolongados sin resolver en el mundo.



El apoyo continuo para el desarrollo de capacidades de las organizaciones regionales y el fomento de los vínculos entre esos organismos y la ONU para promover la confianza y el diálogo en la solución de las disputas es de suma importancia.

Vietnam preside una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU (Fuente: ONU



La embajadora Fatima Kyari Mohammed, observadora permanente de la Unión Africana ante la ONU, resaltó los esfuerzos de Vietnam en la promoción del diálogo y la resolución de los conflictos a través de soluciones pacíficas, al poner a las personas en el centro, priorizar las políticas humanitarias y reforzar las relaciones entre las organizaciones regionales.



Según ella, todos esos contenidos son muy consistentes con las prioridades de la Unión Africana, una alianza que quiere fortalecer la cooperación con las organizaciones regionales, especialmente la ASEAN.



Refiriéndose a los temas de protección de la infraestructura esencial en zonas de conflictos y acción contra las minas, la embajadora Geraldine Byrne Nason, jefa de la delegación permanente de Irlanda ante la ONU, destacó que Vietnam dejó su impronta en esas sesiones al centrarse en cuestiones relacionadas con la vida humana.



Por otro lado, Ilene Cohn, directora del Servicio de la ONU de Actividades Relativas a las Minas, realzó la importancia de acción contra las bombas remanentes de guerra y el mantenimiento de la paz, propuesto por Vietnam en el mes de presidencia del Consejo de Seguridad, puesto que los artefactos explosivos continúan siendo una amenaza para la población mundial.



Con su experiencia en el tratamiento de ese problema, dijo, Vietnam puede ayudar a la comunidad internacional a hacer frente a los peligros de las minas terrestres y los explosivos remanentes de guerra.



Con una opinión similar, los embajadores ante la ONU T. S. Tirumurtim, jefe de la misión permanente de la India, y Anouparb Vongnorkeo, representante de Laos, apreciaron el papel activo de Vietnam en calidad de presidente del Consejo de Seguridad en el mes de abril, así como las oportunidades de cooperar con Hanoi en los temas de interés mundial.



En particular, Vongnorkeo enfatizó que Vietnam ha contribuido a elevar la posición no solo del país sino también de la ASEAN en el mundo, y ha aportado una voz para la región ante la comunidad internacional.



Los resultados alcanzados durante el mes de Presidencia del Consejo de Seguridad crearán un impulso para que Vietnam continúe cosechando nuevos logros en los ocho meses restantes como miembro no permanente de ese órgano.



Vietnam ha demostrado ser un socio para la paz sostenible al buscar soluciones pacíficas a los conflictos, fomentar el diálogo, y fortalecer el papel de las organizaciones regionales.



Su desempeño este mes de abril como Presidente del Consejo de Seguridad es también una clara demostración de la implementación efectiva de la política exterior establecida en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista./.

