Hanoi (VNA) - Una delegación de la Oficina Estatal de Auditoría de Vietnam (OEAV), encabezada por el auditor general adjunto Dang The Vinh, visitó y sostuvo sesiones de trabajo bilaterales con la Oficina Estatal de Auditoría de Hungría (OEAH) del 24 al 28 de marzo.Al reunirse con los vicepresidentes de la OEAV, Monika Karas y Csaba Szomolai, Dang The Vinh apreció la eficacia de la cooperación entre las dos agencias, especialmente desde que firmaron su acuerdo de colaboración en 2008 y lo renovaron en enero de 2013.Agradeció a la OEAH por el envío de expertos a Vietnam para impartir formación e intercambiar experiencias en materia de auditoría del presupuesto estatal, del sistema de salud y de gestión de recursos humanos en el marco de un proyecto financiado por la Asistencia Húngara para el Desarrollo Internacional para el período 2009-2011, y por invitar y patrocinar a representantes de OEAV para que viajen a Hungría para asistir a seminarios sobre cómo mejorar la integridad y la transparencia en el sector público (2014-2022).Propuso que las dos partes fortalezcan aún más su cooperación de acuerdo con las necesidades y fortalezas de cada parte, consideren volver a firmar el acuerdo de cooperación bilateral, que expiró en 2023, en un momento adecuado en 2025, cuando los dos países celebren el 75 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.Los vicepresidentes de la OEAH aceptaron la propuesta de The Vinh sobre la renovación del acuerdo y acordaron asignar a los departamentos de cooperación internacional de ambas partes para trabajar en ello./.