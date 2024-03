El secretario general del PCV , Nguyen Phu Trong, pronunció un discurso de clausura en la primera sesión de la reunión del Subcomité de Personal para el XIV Congreso Nacional del Partido. (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- Los criterios planteados por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong , para los miembros del Comité Central del XIV mandato sobre temple político, cualidad moral y capacidades en el trabajo han recibido el respaldo de los militantes y cuadros.Según Nguyen Manh Ha, subjefe de del Departamento de Propaganda y Educación de la provincia de An Giang, el discurso de Phu Trong, quien es también titular del subcomité sobre el Personal para el XIV Congreso Nacional del PCV, brindó un resumen sobre la importancia del trabajo relativo al personal para la revolución y el desarrollo nacional.Notificó que de acuerdo con las direcciones del máximo dirigente partidista, según las cuales, la ética debe ser la raíz de las cualidades, cada individuo debe realzar la responsabilidad y el cumplimiento de sus palabras, a la par de evitar las manifestaciones negativas para beneficiarse a sí mismo de forma indebida.Se refirió también a la consideración por parte del PCV a las labores relativas al personal como la tarea clave en la construcción partidista y decisiva para la existencia de la fuerza política y el éxito de la revolución.A su vez, Truong Long Ho, vicedirector del Departamento de Asuntos Internos de An Giang, abordó la afirmación del Presidente Ho Chi Minh sobre el modelo de Estado democrático popular de Vietnam desde los primeros días del establecimiento del gobierno revolucionario.Notificó que el discurso de Phu Trong evidencia la importancia del trabajo relativo al personal para cualquier edición del Congreso Nacional del PCV.Subrayó que los preparativos del personal para la magna cita del PCV constituye una misión y, también, el honor y responsabilidad de cada militante./.