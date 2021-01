En vísperas del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Sokolovsky, quien es también presidente de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, expresó sus buenos sentimientos y comentarios sobre el país indochino en un artículo publicado recientemente en el periódico electrónico ruso "Primavera de Rusia " (Rusvesna).Con el título “El nuevo centro de poder mundial y el secreto del éxito de Vietnam”, el artículo no solo destacó los logros del país indochino en todos los aspectos socioeconómicos, sino que también realzó el amor y respeto del autor al país y la gente vietnamita.Sokolovsky enfatizó que la belleza y la riqueza de Vietnam no solo son dotadas por la naturaleza, sino que se atribuye al arduo trabajo de dirigentes con alta responsabilidad, hechos que han ayudado al país a alcanzar los objetivos de la paz, la estabilidad y la prosperidad.Todas las generaciones y pobladores vietnamitas han confiado en la fuerza del PCV, fundado hace 90 años por el Presidente Ho Chi Minh, informó el profesor ruso, y al mismo tiempo destacó que el liderazgo del PCV ha llevado al país de la pobreza a convertirse en una nación estable y próspera hoy día.Tras señalar la integración internacional de Vietnam durante los últimos años, Sokolovsky detalló que Vietnam constituyó el anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2017, el presidente rotativo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2020, y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mandato 2020-2021.Por otro lado, el académico ruso exteriorizó su confianza en que el XIII Congreso del PCV se convertirá en un faro que guíe claramente al país indochino a una nueva etapa de desarrollo, y que el Partido será una fuerza verdaderamente resistente capaz de lograr los objetivos trazados con la capacidad de enfrentar todas las dificultades y desafíos actuales./.