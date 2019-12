El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Duc Chung (Fuente: VNA)

La creación de la calle peatonal se ha convertido en un imán para los visitantes nacionales y extranjeros con unas cinco mil llegadas durante el día y 20 mil en la noche.La zona peatonal alrededor del lago Hoan Kiem incluye las calles Hang Buom, Ma May, Dao Duy Tu, Hang Giay, Luong Ngoc Quyen, Ta Hien, Hang Ngang, Hang Dao, Hang Duong, Dong Xuan, Dinh Tien Hoang, Le Thai To, Hang Khay, Hang Bai, Trang Tien, Dinh Le, Nguyen Xi, Le Lai, Le Thach, Tran Nguyen Han, Lo Su, Luong Van Can y Bao Khanh.Las calles están abiertas de viernes a domingo por la noche, de 7 p.m. a 12 p.m. (hora local) en verano y de 6 p.m. a 12 p.m. en invierno.El Comité Popular de Hanoi ha asignado al distrito de Hoan Kiem para expandir la zona peatonal al sur del casco antiguo.A corto plazo, esto cubrirá las calles Dinh Liet, Gia Ngu, Cau Go, Hang Be, Hang Dau y Trung Yen, en un intento por reducir el hacinamiento en la zona peatonal actual./.