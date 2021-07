Singapur (VNA) - El Desfile del Día Nacional de Singapur (NDP) 2021, originalmente programado para el 9 de agosto, se pospondrá para el 21 del mismo mes, después de concluir la segunda fase de las medidas de gestión por el COVID-19, informó el Ministerio de Defensa."Se cancelarán los fuegos artificiales y los espectáculos de paracaidismo de los Leones Rojos que se anunciaron anteriormente para los días 7 y 8 de agosto", dijo la cartera en su comunicado de prensa.El ensayo y la vista previa del NDP, previamente planeados para el 24 y el 31 de julio respectivamente, también se pospusieron.El desfile estaba programado para realizarse en The Float @ Marina Bay el 9 de agosto, y los espectadores deben someterse a pruebas previas al evento y vacunarse contra el COVID-19.El comité organizador no había anunciado los límites de espectadores, pero dijo anteriormente que las entradas para el desfile no estarán abiertas para el público debido a las preocupaciones por la propagación del virus.En cambio, los boletos se darán a aquellos que hayan contribuido a la lucha contra el COVID-19, entre ellos, los voluntarios y el personal en la primera línea del combate contra la epidemia.Tras el aplazamiento del NPD, la Oficina del Primer Ministro anunció que el Mitin del Día Nacional se retrasará una semana, para el 29 de agosto.Singapur regresó este jueves a la segunda fase (Alerta intensificada) en medio de un aumento de los casos de COVID-19.El tamaño de los grupos para las reuniones sociales se ha reducido de cinco a dos y se ha suspendido la posibilidad de las cenas grupales en casa. Las restricciones estarán vigentes hasta el 18 de agosto. Singapur registró el 22 de julio un total de 162 nuevas infecciones en la comunidad, incluidos 52 casos de origen desconocido. El puerto pesquero de Jurong sigue siendo el foco más grande con 87 nuevos infectados./.