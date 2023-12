Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió hoy aquí a una conferencia de anuncio de la planificación e inversión para el periodo 2021-2030, con visión hasta 2050, de la ciudad de Can Tho.Can Tho constituye la vigésimo séptima localidad en el país y el octavo en el delta del río Mekong en beneficiarse de la aprobación de la Planificación al respecto por el primer ministro, Pham Minh Chinh.En la cita, el dirigente destacó los esfuerzos de la urbe por concluir el establecimiento del plan al respecto y reafirmó la gran atención e inversión del Partido Comunista y el Estado a Can Tho.Tras referirse a algunas ventajas de Can Tho tanto por su ubicación en el centro del delta del río Mekong como condiciones naturales favorables, llamó a desarrollar la fuerza inferna y enfocarse en desarrollar los recursos, priorizando los generados por la innovación, ciencia, tecnología; a la par de impulsar la transformación verde, la digital; la economía circular, la colaborativa y la del conocimiento.Por otro lado, recomendó diversificar los recursos para el desarrollo, incluido el capital estatal privado, local, los préstamos; y promover la cooperación público-privada y la atracción de inversión extranjera directa mediante la reforma de los trámites y mejora del entorno empresarial.Asimismo, se refirió a los recursos a favor del progreso del sistema de infraestructura de transporte, así como de la explotación y conexión del tráfico, el comercio y turismo; y llamó a implementar con eficiencia los lineamientos del Partido, políticas y leyes del Estado, y direccione del Gobierno.En la ocasión, representantes de Can Tho destacaron las potencialidades y proyectos de inversión en la localidad.El mismo día, el premier sostuvo una reunión con votantes del distrito de Vinh Thanh, de Can Tho, durante la cual, resaltó que las organizaciones religiosas en Vietnam han acompañado a la nación el impulso de desarrollo, gran unidad y el patriotismo.Destacó también los aportes de los grupos religiosos (del catolicismo, budismo, y las sectas budistas Hoa Hao y Cao Dai) en Vinh Thanh al progreso de la localidad.Por otra parte, aclaró distintas dudas de los lectores sobre la formación de los recursos humanos y el desarrollo de la zona de industria VSIP, así como de la infraestructura de tránsito./.