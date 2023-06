El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en la sesión de trabajo con autoridades de la provincia de An Giang (Fuente: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) - El primer ministro Pham Minh Chinh pidió a la provincia de An Giang, en el Delta del Río Mekong, movilizar recursos para desarrollar infraestructura para el comercio transfronterizo, durante una sesión de trabajo con las autoridades locales.



En la cita la víspera, el premier destacó que An Giang comparte una frontera de 104 kilómetros con Camboya y tiene dos puertas fronterizas internacionales, que son condiciones favorables para desarrollar el comercio fronterizo con el país vecino y conectarse con la ASEAN.



Las autoridades provinciales deben implementar soluciones de manera drástica y sincrónica para promover los tres motores de crecimiento: exportación, consumo e inversión, además de enfocarse en la planificación y el desarrollo de infraestructura, aseveró.



También señaló la necesidad de centrarse en desarrollar infraestructura digital, transformación digital y un ecosistema de innovación; continuar implementando la estrategia para la agricultura sostenible y el desarrollo rural y la estrategia para el cultivo, la ganadería, la pesca y la silvicultura; acelerar la reestructuración industrial para aumentar la proporción de industrias de procesamiento y fabricación; continuar desarrollando la producción industrial y crear gradualmente más productos competitivos de marca.



An Giang debe promover las actividades de importación y exportación y diversificar los productos turísticos para cumplir con las nuevas tendencias del mercado, continuó.



El jefe del Gobierno pidió a la provincia que fortalezca la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y las respuestas al cambio climático.



Además de una mayor inversión en atención médica, educación y capacitación, la provincia necesita implementar de manera efectiva el Programa Nacional de Objetivos sobre desarrollo socioeconómico y bienestar social para personas de grupos étnicos, dijo, y solicitó a la provincia que mejore sus indicadores de desempeño de gobernabilidad y administración pública (PAPI) y el índice de reforma administrativa (Índice PAR), y fortalecer el trabajo anticorrupción.





El primer ministro Pham Minh Chinh y estudiantes del internado para minorías étnicas en An Giang (Fuente: VNA) El mismo día, Pham Minh Chinh visitó el internado de para minorías étnicas de An Giang y la familia de un inválido de guerra en la ciudad de Chau Doc./.

