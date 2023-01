El premier Pham Minh Chinh con obreros en la obra de My Thuan 2 (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)-El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, inspeccionó hoy obras claves infraestructurales en la región sureña del Delta del Mekong Al revisar la construcción del puente My Thuan 2 en la ciudad de Can Tho, el jefe de Gobierno instó a las unidades constructivas a garantizar técnicas y el paisaje de la zona.Solicitó a las autoridades locales construir las intersecciones de manera proactiva, organizar rutas de tráfico que conecten con el puente My Thuan 2, así como las carreteras Trung Luong - My Thuan y My Thuan - Can Tho para explotar nuevos espacios de desarrollo. My Thuan 2 es un moderno puente atirantado sobre el río Tien, perteneciente a las carreteras Trung Luong - My Thuan y My Thuan - Can Tho, que conecta las dos provincias de Tien Giang y Vinh Long.El puente y las obras relevantes cuentan con una longitud total de unos 6,61 kilómetros, de los cuales el puente principal tiene más de 1,9 kilómetros de largo. La construcción del proyecto, con una inversión total de más de 212 millones de dólares comenzó en marzo de 2020 y se espera que entre en servicio en 2023.Minh Chinh acudió también al área de reasentamiento del distrito de Cai Rang, ciudad de Can Tho, que abarca una superficie de 10,8 hectáreas, atendiendo a la reubicación de las viviendas afectadas por la construcción de la carretera Can Tho-Ca Mau, perteneciente al proyecto de la autopista nacional Norte – Sur.Al visitar el tramo Can Tho-Hau Giang de la autopista Norte-Sur en mano de obra en la provincia de Hau Giang, el premier pidió al contratista principal -unidad militar 12 del Ministerio de Defensa- asegurar calidad, cumplir el progreso, proteger el paisaje y el medio ambiente alrededor y evitar el sobrecosto.Para garantizar el desarrollo de la infraestructura sincrónica y efectiva, el primer ministro sugirió a los ministerios, las autoridades y las localidades coordinar activamente en resolver todas las trabas en la construcción del proyecto.Resulta necesario investigar y desarrollar el transporte por vías navegables interiores y servicios logísticos, capacitar recursos humanos y aumentar la competitividad de bienes y servicios en el Delta del Mekong, en contribución al desarrollo socioeconómico de la región y de todo el país./.