Kuala Lumpur (VNA)- “SEA Games en Hanoi termina con un estilo colorido, vibrante y espectacular” es el título de un artículo publicado por la agencia de noticias de Malasia El texto repasa los momentos más destacados de la clausura de la edición 31 de la cita regional en el estadio My Dinh en Hanoi. El reportero Vikneswaran Raman, de Bernama, que cubrió el evento en la capital vietnamita, describió la ceremonia como colorida y vibrante con performances de luces impresionantes.El artículo resalta la organización exitosa, por parte de Vietnam, de los SEA Games 31; pese a que se trata solo de la segunda ocasión en que el país indochino acoge ese evento deportivo de la región.Por otra parte, el periodista de Bernama resaltó también el récord conseguido por los atletas vietnamitas al conquistar hasta 205 medallas de oro.A su vez, el diario The Star también aplaudió la celebración con éxito de los SEA Games 31, subrayando que se efectuó una clausura de 90 minutos imbuida de alegría después de excelentes competencias.En un artículo que repasa los logros de Malasia en el evento, el ordinario New Straits Times mostró su entusiasmo por presenciar la participación de 584 atletas de su país luego de más de dos años sin actividades debido a la pandemia de la COVID-19.Dijo que Vietnam organizó el torneo sin grandes problemas, con algunos contratiempos de arbitraje o decisiones controvertidas, lo cual sucedió en ediciones anteriores./.