Hanoi (VNA) Cuando se refiere al Ao Dai de Vietnam, casi siempre se piensa en la túnica tradicional de las mujeres. Pocas personas saben que el Ao Dai de los hombres se creó antes que el traje típico femenino. Pasando por altibajos en la historia, el Ao Dai masculino no se ve mucho en la vida cotidiana.

Nguyen Tan Hoang, un estudiante de décimo grado en la Escuela Secundaria Chu Van An de Hanoi, ha conocido el Ao Dai masculino desde pequeño. Es miembro activo del Grupo Dinh Lang Viet, el cual intenta revivir el Ao Dai de los hombres, ayudando a los jóvenes a comprender mejor los valores culturales de este vestido. Para él es un orgullo vestir esa túnica.



"Prefiero llevar Ao Dai en lugar de una camiseta porque es muy cómodo. Y lo más importante es que el traje me queda muy bien", expresó.

Si los jóvenes de hoy tienen conocimientos sobre el Ao Dai masculino, estarán listos para recibirlo y sentirse orgullosos de usar este vestido tradicional. Esto requiere que los gestores del sector cultural tomen medidas destinadas a divulgar y promover el traje masculino tradicional de Vietnam.



De acuerdo con Nguyen Kim Huong, profesora de la Facultad de Diseño de Moda de la Universidad de Arquitectura de Hanoi, la mayoría de las escuelas solo se capacitan en el diseño de Ao Dai para las mujeres. Por supuesto, en la historia del traje, también se menciona el Ao Dai masculino, pero es muy poco conocido y no lo suficiente para que los estudiantes entiendan profundamente sobre esta vestimenta, reconoció, al enfatizó la necesidad de promover los programas de formación en este campo.



Por su parte, Nguyen Duc Binh. presidente del Centro de Apoyo y Desarrollo de Ao Dai en Vietnam, alertó que si no se actúa rápido, una cadena de legados desaparecerá con el traje masculino del Ao Dai como en las aldeas de seda de La Khe y Ha Dong, donde los pobladores ya no producen tipos de tejidos para el Ao Dai masculino porque no hay oportunidad de desarrollo.



A principios de septiembre, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia central de Thua Thien Hue exhortó a los funcionarios, incluidos los cuadros masculinos, a vestir el Ao Dai en la oficina. Este movimiento recibió un gran apoyo de los expertos culturales ante la necesidad de preservar la belleza del traje masculino tradicional de Vietnam./.







