Preservar y difundir la cultura tradicional en la escuela primaria de la comuna de Can Chu Phin. (Fotografía: Nhan Dan)

Ha Giang, Vietnam (VNA)- El proyecto "Difundir la cultura tradicional en las escuelas” realizado en el distrito de Meo Vac, provincia septentrional vietnam ita de Ha Giang, contribuye a preservar y promover los valores culturales entre los pobladores, en especial los alumnos.Una delegación encabezada por Nguyen Anh Tuan, primer secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, visitó recientemente la escuela primaria de la comuna de Can Chu Phin para revisar la implementación del proyecto.La actividad se enmarca en el programa "Conservar y promover los valores de las zonas fronterizas", desplegado en el distrito de Meo Vac , según el periódico electrónico Nhan Dan.A fin de implementar el proyecto, la escuela celebra juegos folclóricos durante los descansos o las actividades extracurriculares. Además, proporciona documentos sobre la cultura tradicional de las minorías étnicas en la Biblioteca Verde para atender las necesidades de lectura de los estudiantes. En particular, en su campus se construye un espacio para presentar las culturas de las minorías étnicas.En la ocasión, Anh Tuan entregó 10 conjuntos de instrumentos musicales de khene al Club khene Hmong y 100 banderas nacionales, un juego de tambores y 500 pañoletas rojas a alumnos de la escuela.La delegación entregó obsequios a tres familias de personas prestigiosas en la aldea de Pa Vi Ha, comuna de Pa Vi.Además, asistió al inicio de la construcción del proyecto "Casa Feliz" para entregar una a los hermanos gemelos huérfanos, Giang Mi Sinh y Giang Thi Do, en la aldea de Lung Lu A, comuna de Lung Pu./.