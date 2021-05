El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue , en la cita (Fuente: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El miembro del Buró Político y también presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue, propuso hoy algunas recomendaciones para impulsar el desarrollo de la ciudad portuaria de Hai Phong y garantizar la organización exitosa de las próximas elecciones.Durante un encuentro aquí con representantes del Buró Ejecutivo del Comité local del Partido Comunista de Vietnam, el titular del Parlamento destacó la eficiencia de la lucha contra el COVID-19 en Hai Phong y de los preparativos para los comicios, incluidos los intercambios con los votantes para promover su respaldo a los candidatos a diputados de la AN de la XV legislatura y a miembros de los consejos populares de distintos niveles.Exigió considerar la necesidad de capacitar al personal para la celebración de las elecciones en forma en línea y para la garantía del cumplimiento de las medidas preventivas del mal durante el evento político, así como intensificar la divulgación de informaciones relativas para respaldar a los votantes a elegir a sus dignos representantes.Al referirse al desarrollo socioeconómico de Hai Phong, el dirigente destacó el empeño en la construcción de nuevas zonas rurales y la garantía del bienestar social.Resaltó, por otro lado, que el mantenimiento de la estabilidad política y la garantía de la seguridad- defensa contribuyen al éxito del país en la observancia del doble objetivo de luchar contra la pandemia y recuperar la economía.Abogó por que el gobierno local asocie el cumplimiento de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista con la implementación de la emitida por de la asamblea partidista municipal y la del Buró Político acerca del progreso de Hai Phong hasta 2030.Se refirió en la ocasión al empeño del Comité de Asuntos partidistas en la AN y el Gobierno en resolver las deficiencias en el sistema legal sobre la planificación y usufructo de tierras. En ese sentido, exigió a Hai Phong revisar las trabas en los documentos normativos para la solución de las mismas.Recomendó prestar atención al desarrollo de la economía urbana y mejorar la infraestructura, al lado del progreso de las zonas industriales y las aldeas de oficio.El mismo día, el titular del órgano legislativo asistió a un acto para marcar el inicio de la construcción de tres edificios mixtos del proyecto Hoang Huy Commerce en el distrito de Le Chan, Hai Phong, considerados como una obra para saludar el aniversario 66 del Día de Liberación de Giai Phong (13 de mayo)./.