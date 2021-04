El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue (segundo, derecho), presenta dos ventiladores modernos al Hospital Policlínico de Amistad de Nghe An . (Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, asistió a una ceremonia de reconocimiento al Hospital Policlínico de Amistad de la provincia de Nghe An como el del más alto nivel en técnicas de exámenes y tratamiento médico en el centro del país.

Al intervenir en el evento, el ministro de Salud, Nguyen Thanh Long, aplaudió a las autoridades provinciales y grupo del personal médico por el hecho, al mismo tiempo expresó confianza en que el centro sanitario ofrezca mejores servicios en respuesta a las demandas de la población en la región.

El ministro de Salud, Nguyen Thanh Long (D), entrega el reconocimiento al Hospital Policlínico de Amistad de Nghe An como el del más alto nivel en técnicas de exámenes y tratamiento médico en el centro del país (Fuente: VNA)



Se trata de un acontecimiento importante de la provincia, lo que le ayuda a encaminar hacia la implementación exitosa de la Resolución número 26 del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista sobre la capacitación de los funcionarios públicos y la Resolución de la XIX asamblea del Comité partidista provincial.



Para lograr tal resultado, destacó los esfuerzos de la junta directiva del Hospital y su personal médico, así como la atención y orientación de las autoridades provinciales.



Formuló votos porque el Hospital también desempeñe un papel importante en el desarrollo del sector de salud en Nghe An, en particular, y en el centro del país, en general, y continúe desarrollando las tradiciones nacionales y éxitos logrados para convertirse en un instituto de clase especial en los próximos cinco años.



En la ocasión, el presidente parlamentario Dinh Hue otorgó dos ventiladores modernos al Hospital Policlínico de Amistad de Nghe An.

Vuong Dinh Hue rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la zona especial dedicada al tío Ho (Fuente: VNA)

Con anterioridad, Vuong Dinh Hue visitó la zona especial de reliquias conmemorativas al Presidente Ho Chi Minh en su comuna natal de Kim Lien, donde rendió homenaje al tío Ho, héroe de la liberación nacional de Vietnam./.