An Giang, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, visitó y ofreció hoy saludos del Tet (Año Nuevo Lunar) a los oficiales y soldados de las fuerzas armadas en la provincia de An Giang , en el Delta del Río Mekong.El máximo dirigente legislativo aplaudió los esfuerzos de las fuerzas armadas locales para cumplir con sus tareas políticas que ayudaron en gran medida a An Giang a desempeñar con éxito las tareas de desarrollo socioeconómico, defensa y protección de la seguridad, en 2022.Pidió al Comando Militar provincial que sea plenamente consciente de la posición importante de An Giang en la región suroeste y Vietnam en general, al mismo tiempo que comprende e implementa de manera efectiva las resoluciones, conclusiones y directivas sobre asuntos militares y de defensa emitidas por el Comité Central del Partido, el Buró Político, la Comisión Militar Central, el Ministerio de Defensa Nacional y la Región Militar 9.También se le indicó al Alto Mando Militar provincial que mejorara la capacidad de análisis de situación, pronóstico y elaboración de propuestas; realizar adecuadamente las actividades diplomáticas y de cooperación internacional; y salvaguardar con firmeza la soberanía nacional y fronteriza en la provincia.Vuong Dinh Hue solicitó una mayor coordinación con la fuerza de seguridad pública para defender la seguridad nacional, garantizar el orden social y la seguridad, y luchar contra los delitos; se asegure la preparación para el combate, especialmente durante el próximo Año Nuevo Lunar; y participación activa en el desarrollo socioeconómico.En nombre de los líderes del Partido y del Estado, el presidente del Parlamento ofreció saludos del Tet y entregó obsequios a las fuerzas armadas locales./.