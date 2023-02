El transporte de carga en el puerto de Pasir Panjang en Singapur (Fuente:VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - Se espera que la inflación en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se modere más rápido que en las economías desarrolladas, dijo el economista jefe del banco ANZ, Sanjay Mathur.



Según el especialista, la inflación en la región se vio más como resultado de un shock de precios de las materias primas, y no por la escasez de mano de obra, que parece bastante aguda en las economías desarrolladas.



A su juicio, las medidas tomadas para enfrentar la inflación por parte de las economías no pueden ser las mismas ya que la naturaleza de la inflación es diferente.



Con respecto al ajuste monetario en la región, señaló que la mayor parte del ejercicio se completó con solo unas pocas naciones proyectando aumentos de tasas, incluidas Filipinas y Tailandia.



En cuanto a Malasia, ya no resulta necesario que lo haga porque el Banco Central concluyó su ciclo de ajuste, dijo el economista, y agregó que la inflación de ese país es de poco más del tres por ciento, lo cual se considera bastante manejable.



Al comentar sobre las medidas pandémicas de Malasia, elogió los esquemas de subsidio de ingresos del gobierno más el apoyo al sector empresarial, pero a largo plazo, la consolidación fiscal debe continuar fortaleciéndose, recomendó Sanjay Mathur./.

VNA