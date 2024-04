Hanoi (VNA) La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam (MSPV) inició un proceso judicial y emitió órdenes de arresto y registro domiciliario contra Pham Thai Ha, subdirector de la Oficina de la Asamblea Nacional y asistente del Presidente del Parlamento, acusado de "abusar del cargo y poder para influir en otros por el beneficio personal".Según informó hoy el portavoz del MSPV, teniente general To An Xo, las decisiones forman parte de una investigación ampliada del caso de “violar regulaciones de licitación que provocan graves consecuencias; dar y recibir sobornos” que ocurrió en la Empresa de Thuan An y las unidades y organizaciones relevantes.Con anterioridad, la Agencia de Investigación Policial del MSPV (C03) inició procedimientos legales contra un caso de "violación de las normas sobre licitaciones que causaron graves consecuencias", "dar sobornos" y "recibir sobornos" que se produjo en Thuan An y unidades y organizaciones relacionadas.En consecuencia, se arrestaron el presidente del grupo, Nguyen Duy Hung; su director general Tran Anh Quang y su subdirector general Nguyen Khac Man; así como Nguyen Van Thao, director, y Dam Van Cuong, subdirector de la Junta de Gestión de proyectos de inversión para la construcción de obras de transporte y agrícolas en la provincia norteña de Bac Giang; y Hoang The Du, jefe de la Junta de gestión de proyectos de la provincia.Thuan An, fundada en 2004, opera en los campos de inversión, construcción de proyectos de infraestructura técnica, comercio de electricidad y energía renovable y bienes raíces./.