El grupo de personas de "Tinh that bong lai" (Fuente:tuoitre.vn)

Long An, Vietnam (VNA)- La agencia de investigación de la Policía de la provincia survietnamita de Long An decidió procesar el caso relacionado con “Tinh that bong lai” (Casa Pura) por el abuso de la religión y las actividades caritativas para intereses personales.Según la investigación preliminar, en 2014, Cao Thi Cuc, de 62 años, compró una casa con un área de dos mil metros cuadrados en la aldea de Lap Thanh, en la comuna de Hoa Khanh Tay, del distrito de Duc Hoa, Long An. Luego, Cuc la reparó en un lugar de culto familiar.Desde 2015, Le Tung Van, 90 años, se mudó a vivir con Cuc y se ganaba la vida con la adopción de niños.De hecho, la mayoría de los niños no son niños huérfanos ni sin hogar y viven con sus madres biológicas en el lugar de culto. Actualmente, hay 18 personas, incluidos seis menores, viven allá.El lugar se ha aprovechado de ocuparse supuestamente de la crianza de huérfanos y niños sin hogar para pedir ayuda de las personas en el país y el extranjero con el fin de sacar provecho personal, lo que afecta la seguridad y el orden social.En particular, el grupo de personas de "Tinh that bong lai" utilizó muchas cuentas personales diferentes en redes sociales para publicar videos con contenido falso sobre el incidente que sucedió en ese lugar.Con anterioridad, el Consejo Administrativo de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) en la provincia de Long An emitió un documento que confirmaba que "Tinh that bong lai", ahora “Thien am ben bo vu tru”, no es un establecimiento de culto legal. Las personas que viven en ese sitio no son monjes budistas. Por tanto, no están bajo la administración de la SBV./.