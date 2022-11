Foto de ilustración (Fuente: Hospital de My Duc)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El programa caritativo anual del Hospital de My Duc llamado “Cuidar la felicidad” en Ciudad Ho Chi Minh comenzará a recibir solicitudes para el tratamiento gratuito de la fecundación in vitro (FIV) el día 8 de este mes.La novena edición del programa proporcionará el tratamiento de FIV de manera gratis a 80 parejas que son demasiado pobres para pagarlo.La fecha límite para enviar la solicitud es hasta el 22 de noviembre.Las parejas elegidas para el programa iniciarán el tratamiento el 5 de diciembre en las instalaciones de salud de FIV My Duc.Las parejas pueden descargar formularios de registro y criterios con vistas a ser elegidos para recibir el tratamiento de FIV gratuito en https://bitly.go.vn/JPHyA.Hasta el momento, casi 400 parejas infértiles se han beneficiado de esta iniciativa desde el primer lanzamiento del programa en 2014./.