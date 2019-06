Bangkok (VNA)- El Gobierno tailandés emitió una orden que prohíbe la captura de mariscos en varias zonas del Golfo de Tailandia desde mediados de junio hasta fines de septiembre, para la recuperación de las especies marítimas, según una fuente oficial.

Pesqueros tailandeses (Foto: AFP)

El Departamento de Acuicultura de esa nación indochina señaló que se trata de una medida similar a la adoptada el año pasado, y que resultó positiva, pues contribuyó a regenerar esas especies.La iniciativa se aplica en las zonas norteñas del Golfo, que se extienden a lo largo de la costa de las provincias de Prachuap Khiri, Petchaburi, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Chon Buri, y la capital Bangkok.En consecuencia, se prohibirá la explotación de esos productos marítimos del 15 de junio al 15 de agosto en las primeras tres provincias, y del 1 de agosto al 30 de septiembre en las restantes localidades.En enero de 2019, la Comisión Europea, tomando en consideración las medidas aplicadas por Tailandia, levantó a ese país la tarjeta amarilla que le aplicó desde el 21 de abril de 2015, cuando incluyó a ese país en la lista de aquellos que no cooperaban en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). – VNA