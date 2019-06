Foto de ilustración (Fuente: AFP/ VNA)

Singapur (VNA)- Singapur prohibirá en todos los alimentos, a partir de junio de 2021, el uso de aceites parcialmente hidrogenados (PHO), la principal fuente de grasas trans artificiales, según informó el Ministerio de Salud de este país.En consecuencia, las empresas de procesamiento de alimentos deberán asegurarse de que los PHO no se utilicen en los procesos de producción. Los minoristas e importadores también deben asegurarse de que sus productos alimenticios no contengan PHO como ingrediente.Los PHO se encuentran comúnmente en aceites, grasas, y productos preenvasados, y se estima que alrededor del 10 por ciento de los alimentos de esa categoría que se comercializan actualmente en Singapur, contienen grasas trans.Seis empresas sigapurenses se han comprometido a cumplir con la prohibición un año antes, asegurando que sus productos estén libres de PHO para junio de 2020.Esas entidades representan el 50 por ciento de la cuota del mercado en las cuatro categorías de alimentos de riesgo cardiovascular alto: bocadillos, productos horneados y comidas preparadas, así como las grasas alimentarias, según el ministerio.Los aceites o grasas trans (AGT) son ácidos grasos no saturados que se forman industrialmente al convertir aceite líquido en grasa sólida (proceso llamado hidrogenación). También se conocen como ácidos grasos trans, aceites parcialmente hidrogenados y grasas trans-colesterol.El consumo de grasas trans se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y no existe un nivel seguro de consumo.Los estudios mostraron que un aumento de cuatro gramos en la ingesta diaria de grasas trans se asocia con un aumento del 23 por ciento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares.-VNA