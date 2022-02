Hanoi (VNA)- La aldea vietnamita Truong Luu en el distrito de Can Loc de la provincia de Ha Tinh posee dos patrimonios documentales del Programa Memoria del Mundo para Asia-Pacífico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ).Se trata del "Moc ban Truong hoc Phuc Giang" (documentos administrativos grabados en madera de la escuela Phuc Giang) y "Hoang Hoa su trinh do" (un registro sobre las actividades de las misiones diplomáticas de Vietnam a China durante el siglo XVIII).En particular, "Moc ban Truong hoc Phuc Giang" es un legado que muestra la influencia y la importancia de la educación en la corte, el país y la vida social de los habitantes vietnamitas de mediados del siglo XVIII a principios del siglo XX.Todo el conjunto de documentos incluyó unas tres mil copias, pero solo quedan hasta la fecha 383 copias, y se trata de los únicos y más antiguos documentos madereros sobre el tema educativo de una familia vietnamita.Mientras tanto, "Hoang Hoa su trinh do" es un libro con las mapas, imágenes e informaciones sobre los viajes de los embajadores en el siglo XVIII, editado y anotado en 1765 por el embajador Nguyen Huy Oanh.Además de los dos patrimonios mencionados, la aldea Truong Luu también posee actualmente una colección patrimonial de Han Nom (alfabeto sino-vietnamita que escribe el vietnamita utilizando caracteres chinos) con 173 documentos sobre las actividades culturales y educativas locales desde finales del siglo XVII hasta medados del siglo XX, sobre todo en los que incluyen informaciones relacionadas con la soberanía vietnamita en los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa.