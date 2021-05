La representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Vietnam, Naomi Kitahara, junto con el organismo internacional, ha ejecutado muchos proyectos para apoyar la salud y promover la igualdad de género y derechos para mujeres y niñas en Vietnam (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Vietnam, Naomi Kitahara, junto con el organismo internacional, ha ejecutado muchos proyectos para apoyar la salud y promover la igualdad de género y derechos para mujeres y niñas en Vietnam.

Cuando fue designada en Vietnam (1 de septiembre de 2019), Naomi Kitahara se sintió muy feliz y recibió su nuevo destino como un sueño, porque es una nación en desarrollo y tiene muchas similitudes culturales con su propio país, Japón. Su principal responsabilidad en el UNFPA es contribuir a la promoción de los derechos de las mujeres y los niños a una vida sana e igualitaria.



En 2019, cuando Vietnam llevaba a cabo una segunda investigación nacional sobre violencia contra las mujeres, junto con los expertos del organismo internacional, brindó su apoyo a la formulación y elaboración de políticas, tanto a nivel nacional como local, para la implementación con éxito de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.

Naomi Kitahara compartió: “Durante mi trabajo,miles de mujeres y niñas me conmovieron por compartir valientemente sus historias de vida. Si no tuviera esos testimonios, el UNFPA no podría alcanzar resultados finales favorables y la violencia contra las mujeres y las niñas seguiría ocurriendo en silencio y se enmascararía en los llamados asuntos privados...”.



En 2020, Vietnam se enfrentaba al COVID-19, y Kitahara, en representación del UNFPA, pidió a todos los socios que se unieran para ayudar a las mujeres embarazadas y aquellas en riesgo de violencia a hacer frente a la pandemia, comprando y suministrando materiales esenciales para ellas.



El Fondo tiene muchas iniciativas para proteger de la violencia a los sectores femeninos, especialmente durante la pandemia. La casa Anh Duong es una acción del UNFPA implementada en cuatro provincias: Hanoi, Quang Ninh, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh. Naomi Kitahara está muy entusiasmada con este proyecto, y considero que es un gran avance para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en Vietnam.



Además, ha coordinado diversos programas iniciados por el Fondo para apoyar al Gobierno nacional en la encuesta sobre tasas de población, especialmente en la promoción “Diga no a la detección prenatal de género”. Numerosas acciones, como el concierto “Soy una niña”, desplegadas por el organismo internacional, han contribuido a difundir el mensaje de igualdad de género en el país.

Naomi Kitahara siempre crea oportunidades para que las niñas de Hanoi trabajen como colaboradoras del UNFPA, puedan desarrollar sus habilidades académicas y convertirse en excelentes ciudadanas del mundo. Actualmente, la oficina del UNFPA en Vietnam tiene más de 10 estudiantes mujeres que son colaboradoras en numerosos proyectos infantiles en curso./.