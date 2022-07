El panorama de la reunión (Fuente: VNA)

Berlín (VNA) El embajador de Vietnam en Alemania, Vu Quang Minh, realizó un viaje de trabajo a la ciudad germana de Wernigerode, con el objetivo de fortalecer aún más las relaciones entre las urbes de hermandad Wernigerode y Hoi An (país sudesteasiático).

Durante una reunión con las autoridades municipales, Quang Minh destacó las potencialidades existentes para reforzar la colaboración entre las mencionadas metrópolis, en particular, y entre Wernigerode y otras localidades vietnamitas, en general.



Formuló votos porque Wernigerode y Hoi An puedan intensificar la cooperación en el campo de formación profesional en la coyuntura de que Alemania dispone de tecnología y producción avanzadas, mientras la nación indochina tiene abundantes fuerzas laborales jóvenes y entusiastas.



También exhortó a las empresas de Wernigerode a investigar las oportunidades de inversión en la nación indochina en el contexto de que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y Vietnam (EVFTA) ha sido brindado numerosos beneficios a las dos partes en los últimos tiempos.



Con motivo del 10 aniversario de la firma del acuerdo de hermanamiento entre las dos ciudades en 2023, abordó la organización de una serie de las actividades relativas al acontecimiento, sobre todo promoción de inversión, negocios y turismo, como contribución a llevar a los vínculos entre ambos estados a una nueva altura.



A la vez, el alcalde saliente de la ciudad alemana, Peter Gaffert, dijo que se espera que Wernigerode y Hoi An impulsen la cooperación en el sector de formación profesional tales como personal de enfermería, servicios turísticos, restaurantes, hoteles y artesanías.



Por otro lado, el alcalde electo de la urbe, Tobias Kascha, afirmó que las relaciones especiales Wernigerode- Hoi An continuarán captando la atención especial de las autoridades de las dos partes a fin de encaminarse hacia el desarrollo a largo plazo.



En el marco de su visita de dos días, el embajador Vu Quang Minh también sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del Grupo de ingeniería mecánica MWG en aras de discutir la posibilidad de cooperar y conectar con las empresas vietnamitas, así como se reunión con la comunidad de connacionales en Wernigerode./.