Promueven libros francofónos en ciudad vietnamita (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Biblioteca de la ciudad survietnamita de Can Tho , en colaboración con la Biblioteca Nacional de Vietnam y la Organización Internacional de la Francofonía ( OIF ), inauguró en esta urbe un espacio de libros en francés.La actividad forma parte del proyecto desplegado de 2020 a 2022 en Hanoi y otras ocho localidades vietnamitas, a saber: Hai Phong, Quang Ninh, Nghe An, Khanh Hoa, Lam Đong, Can Tho, Ben Tre y Binh Duong.Casi 10 mil libros, valorados en 180 mil euros, de autores provenientes de países francófonos, contribuyen a enriquecer los documentos de las bibliotecas beneficiarias.Kaloyan KOLEV, representante de la OIF en la región Asia-Pacífico, destacó que el programa tiene como objetivo satisfacer las necesidades de estudio e investigación de los lectores vietnamitas sobre documentos en idioma francés.La directora de la Biblioteca Nacional de Vietnam, Kieu Thuy Nga, apreció las ventajas de la Biblioteca de Can Tho en las actividades encaminadas a promover la lectura, y a la vez propuso continuar intensificando los programas de estimular el hábito de lectura.Can Tho figura entre las localidades vietnamitas que celebran a menudo los eventos dirigidos a promover la francofonía entre los ciudadanos./.