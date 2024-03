Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue , presidió hoy una reunión entre la delegación del Partido de su órgano legislativo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam en provincia de Nghe An para analizar políticas específicas para el desarrollo de esta localidad.La sesión de trabajo se centró en dar opiniones sobre el proyecto de Resolución de la AN para continuar implementando la Resolución del Buró Político sobre el desarrollo de la provincia de Nghe An hasta 2030, con una visión a 2045, dijo Dinh Hue.Tal documento se considera como una base política importante para que el Gobierno presente a la AN para su consideración y aprobación de una Resolución piloto que complemente los mecanismos y políticas para desarrollar la provincia de Nghe An.Sobre esa base, el Comité partidista provincial ha recopilado opiniones de los ministerios, sectores y el Gobierno para elaborar un borrador y esforzarse por presentarlo al órgano legislativo en el próximo período de sesiones parlamentarias.En la reunión, los delegados evaluaron la base política y jurídica, y el momento de emisión de la Resolución, y revisaron los contenidos de las políticas a presentar a la AN.Todas las opiniones expresadas coincidieron en la necesidad de emitir una nueva Resolución junto con la anterior de la AN sobre la puesta a prueba de una serie de mecanismos y políticas específicas para el desarrollo socioeconómico de Nghe An.Dinh Hue solicitó al Buró Ejecutivo del Comité partidita de Nghe An a recopilar los comentarios durante la reunión para mejorar los mecanismos y políticas en garantizar la implementación y la viabilidad./.