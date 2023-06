Hanoi (VNA) – El Ministerio de Industria y Comercio redactó y presentó informe al Primer Ministro proponiendo su aprobación de un mecanismo para fomentar el desarrollo de los sistemas de la energía solar en la azotea, que es aplicable a los instalados en residenciales, comerciales y edificios corporativos para autoconsumo sin venta de energía eléctrica a otras organizaciones o particulares.En consecuencia, la Cartera sugirió que los inversionistas que inviertan y utilicen los sistemas fotovoltaicos en la azotea estarán exentos de obtener licencias de operación de energía y certificados de registro comercial de electricidad. También serán priorizados para la asignación presupuestaria, exenciones o reducciones de impuestos y acceso a préstamos con tasas de interés preferenciales.Este mecanismo no está limitado en términos de capacidad instalada. No obstante, los sistemas deben cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad eléctrica, seguridad en la construcción, protección del medio ambiente y prevención y control de incendios.Capacidad ilimitada, exención de licencias de operación de energía, diversas exenciones y reducciones de impuestos, acceso a préstamos son algunos de los incentivos para los sistemas de energía solar en la azotea para el autoconsumo.Se requiere que los ministerios y las autoridades locales pertinentes emitan directrices para simplificar los procedimientos de construcción, prevención y control de incendios, medio ambiente y seguridad eléctrica para edificios con sistemas de energía solar en la azotea.El Banco Estatal actuará para reducir las tasas de interés o diseñar un paquete de préstamos preferenciales dirigido específicamente a la región norteña. El Ministerio de Finanzas priorizará la asignación presupuestaria para apoyar el desarrollo de sistemas de energía solar en los techos instalados en edificios de oficinas y explorará opciones para exenciones de impuestos y tarifas.Estos incentivos tienen como objetivo llevar a cabo gradualmente el VIII Plan de Desarrollo Energético recién aprobado, según el cual, la mitad de los edificios de oficinas y viviendas del país serán alimentados por paneles solares en los techos para 2030. Sin embargo, esta fuente no estará conectada a la red nacional.El borrador de la propuesta también especifica las responsabilidades de los ministerios, las agencias, las autoridades locales, el Grupo de Electricidad de Vietnam, las organizaciones y los individuos con respecto a la inversión y el uso de sistemas de energía solar en la azotea./.